كشفت الفنانة درة بطلة مسلسل علي كلاي، عن بعض كواليس العمل الذي سيعرض خلال السباق الرمضاني 2026، قائلة إنه لا يزال قيد التصوير، وأنها تبذل جهدا كبيرًا في تقديم شخصيتها به.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن علي كلاي هو العمل الأول لها مع الفنان أحمد العوضي، وأنه ذو طابع شعبي، مضيفة: "أنا بحب الشعبي.. وكنت عاملة أدوار زمان شعبي.. وبوصل بها للناس".

وأشارت إلى أنها ستقدم شخصية جديدة بطابع شعبي، مضيفة: "من أصعب الأشياء إن الممثل يعمل دور عكس شخصيته.. ده جهد نفسي كمان".

وتابعت أن شخصيتها في العمل (ميادة) ذات تركيبة نفسية مختلفة، مضيفة: "هي شخصية قوية ومعلمة لا تترك حقها".

وعبرت عن تفضيلها لتقديم شخصيتها بملابس أنيقة، حتى في الأعمال ذات الطابع الشعبي، قائلة: "ليه لا .. حتى لو الستايل شعبي يبقى اللبس حلو تتناسب مع الشخصية وفي نفس الوقت تكون مميزة ومختلفة".

وتمنت كره الجمهور لشخصيتها في العمل، باعتباره معيار نجاحها في تقديمها، مضيفة: "ده تحدي بالنسبة لي.. أن تكره الشخصية دي ".

وينتمي مسلسل «علي كلاي» لفئة الدراما الشعبية، ويقدم فيه الفنان أحمد العوضي شخصية شاب في الثلاثينيات يمتلك موهبة استثنائية في رياضة الملاكمة، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يتبناه رجل أعمال ويتكفل برعايته وحمايته، لتتشابك بعدها الصراعات داخل الأسرة في إطار من المفارقات الإنسانية والاجتماعية.

ويشارك في بطولة العمل كل من درة، محمود البزاوي، انتصار، يارا السكري، عصام السقا، ومحمد ثروت، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

