قالت الفنانة زينب يوسف شعبان، إنها بدأت مسيرتها في عالم التمثيل بعد تخرجها من كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالكويت، ثم عملها لفترة في المجال الإذاعي، مضيفة أنها قدّمت أول أعمالها الفنية في الكويت.

وأضافت خلال تصريحات على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أن الفنان الراحل يوسف شعبان كان معارضًا لدخول أبنائه المجال الإعلامي ككل، لافتة إلى أنها أقنعته بدراسة الإعلام، وأنه اقترح عليها المجال الإذاعي ليفتخر بها لاحقًا، قائلة: عملت رغبته أكثر في الموضوع".

وأرجعت أسباب رفض الفنان الراحل لأنه كان حنونًا ولعلمه بصعوبة مجال التمثيل، مؤكدة أنها سعت لإثبات قدرتها أمامه، وأنها تريد العمل بذات مجاله، وتركت له الحكم، "شوفني وأنت بنفسك ستحكم".

وأوضحت أنها تمنت المشاركة في أي عمل فني برفقة والدها الفنان الراحل يوسف شعبان، مضيفة: " كانت أمنيتي أطلع مسلسل أي حاجة تجمعني معه".

ولفتت إلى أن بدايتها الفنية كانت في الكويت وأنها فضلتها لتجنب المقارنات بينها وبين الفنان الراحل، مضيفة أن مشاركتها في عملها الأول كان مصادفة، لبحث فريقه عن ممثلة لائقة بإحدى شخصياته، قائلة إنها حاولت إثبات نفسها حينها بحثًا عن التميز وليس المقارنات.

وأشارت إلى أن أول عمل قدّمته في مصر كان سوريًا مصريًا ، قائلة إنها لم تتحدث اللهجة المصرية حفاظًا على الشخصية، ومضيفة: " كنت عارفة هيشوفوني هيقولوا إزاي بنت يوسف شعبان بس مفيش كلمة مصرية خرجت منها.. بس كنت عارفة هيشوفوني ويعرفوا إن عندي اللهجة".

وكشفت الفنانة زينب يوسف شعبان عن كواليس مشاركتها في مسلسل لعبة وقلبت بجد، قائلة إن صناع العمل تواصلوا معها بعد متابعتهم أعمالها في الخليج، وتأكدهم من قدرتهم على أداء الشخصية المطلوبة في العمل، وهي الشخصية الخليجية كثيرة الزيارة لمصر والتي تعرف انحائها وعاداتها، وليس لارتباطها بالفنان الراحل يوسف شعبان.

ووجهت الشكر لكل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و المنتج أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب المنتج محمد محروس، لترشيحها للمشاركة في هذا العمل ذو الرسالة الهادفة، والذي أحدث تأثيرًا محليًا وعربيًا.

وأضافت أنها بدأت التصوير مباشرة دون إجراء أي اختبارات، وأنها سعت لإثبات نفسها، ولمساعدة كامل فريق العمل.

وشددت على أنها أثبتت نفسها كممثلة في دول الخليج قبل مشاركتها في أعمال مصرية، مضيفة: "مش جاية إيدي فاضية.. واللي مش عارفني ممكن يشوف.. وعاوزة التحدي".