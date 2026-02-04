استطلاع: غالبية المراهقين في ألمانيا يعارضون حظر الهواتف المحمولة في المدارس

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية المراهقين في ألمانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما يعارضون فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.

وبحسب دراسة الشباب الرقمية الصادرة عن مصرف "بوست بنك"، اعتبر 56% من المراهقين هذا الإجراء خاطئا، في حين أبدى 37% آخرون تأييدا له.

وأوضح المشاركون أن من بين أسباب رفض الحظر هو الرغبة في استمرار التواصل السريع مع العائلة والأصدقاء، كما رأى كثيرون أن تطبيق الحظر سيكون صعبا من حيث التنفيذ والرقابة.

وفي المقابل، رأى المؤيدون أن الحظر سيجنبهم التشتت داخل الفصول الدراسية ما يعزز التركيز، كما أشار نحو نصفهم إلى أن الضغط الناتج عن التوافر الدائم له دور في موقفهم.

وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت يتزايد فيه الجدل حول استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين. وفي نهاية العام الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر على الأطفال والمراهقين دون 16 عاما امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أطلق مشرعون في فرنسا وبريطانيا مبادرات مماثلة.

وأظهرت النتائج أيضا أن الفئة العمرية بين 16 و18 عاما في ألمانيا تقضي وقتا أقل على الإنترنت. فقد بلغ متوسط الاستخدام الأسبوعي في العام الماضي 5ر65 ساعة، أي أقل بست ساعات مقارنة بالعام السابق، إلا أن ذلك لا يزال يعادل أكثر من تسع ساعات يوميا. وشمل ذلك استخدام الإنترنت عبر جميع الأجهزة، من الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية إلى أجهزة الألعاب.

وأجرى "بوست بنك" الاستطلاع عبر الإنترنت في سبتمبر الماضي، وشمل ألف مراهق تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.