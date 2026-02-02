محيي إسماعيل ينفي إصابته بجلطة في المخ ويطمئن جمهوره عن حالته الصحية: «أنا كويس جدًا»

نفى الفنان محيي إسماعيل ما تردد حول إصابته بجلطة في المخ، مؤكدًا أنه لم يدخل المستشفى بسبب مرض خطير، وإنما كان يشعر بإرهاق بسيط، قائلاً: "أنا كويس جدًا".

وقال "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، قناة القاهرة والناس، مساء الأحد، إن أفراد عائلته يأتون لزيارته، لافتًا إلى أنه يقيم حاليًا في دار الرعاية الخاصة بكبار الفنانين، وهو الذي اختار الذهاب إليها، مضيفًا أن الرعاية متوفرة لمن يطلبها، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة.



وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن نقل "إسماعيل" من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم تقديرًا لما قدموه من عطاء فني كبير على مدار سنوات طويلة، لافتة إلى أنها تتابع الحالة الصحية لـ "إسماعيل" بشكل مستمر.