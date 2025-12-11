ضبط كميات من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط مصنع لحوم غير مرخص عُثر بداخله على كميات كبيرة من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من السكر قبل طرحها بالسوق السوداء.

ووجّه المهندس أحمد عبود، مدير مديرية التموين بالغربية، بتشكيل حملة برئاسته بمشاركة المفتشين خالد زكي ومحمد صلاح.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتجهيز مصنعات اللحوم والدواجن بدون ترخيص، عُثر بداخله على كميات كبيرة من المنتجات مجهولة البيانات والمشتبه في صلاحيتها، تمثلت في: "٢٣٨٠ كجم عجينة كفتة دجاج ولحوم مجمدة - ٥٤ شيكارة مجروش صويا بإجمالي ٥٤٠ كجم -

٦٤٠ قطعة برجر مجهزة للتعبئة - ١٣٤ كجم توابل داخل أكياس بيضاء بدون بيانات - ٢٠٠٠ كيس فارغ لتعبئة مصنعات اللحوم - كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بحوزته ١٢٠٠ كجم سكر (١٢٠٠ كيس) غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك".

وفي السياق ذاته، جرى ضبط ١٠٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير ضريبية قبل بيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.