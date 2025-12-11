سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح منتخب السعودية في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد فوز مثير على فلسطين بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة فلسطين ضد السعودية على ملعب لوسيل في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

افتتح منتخب السعودية التسجيل في الدقيقة 58 من ضربة جزاء لفراس البريكان، لتصبح النتيجة 1-0.

كما أدرك التعادل في الدقيقة 64 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء استلمها عدي الدباغ مهاجم الزمالك بمهارة وسدد بباطن القدم على يسار حارس السعودية إلى داخل الشباك، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

وجاءت الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي أكثر إثارة وسخونة بعد قيام الحكم أمين عمر باحتساب ضربة جزاء للسعودية في الدقيقة 90+6 ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

وجاء الهدف القاتل للسعودية في الدقيقة 115 بعدما أرسل سالم الدوسري عرضية رائعة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها محمد كنو رأسية قوية على يمين حارس فلسطين إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية في نصف نهائي كأس العرب مع الفائز من مباراة الأردن والعراق.