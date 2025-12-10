تحدث فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول عن الأزمة المثارة حاليا بين محمد صلاح نجم الفريق والهولندي آرني سلوت المدير الفني.

اعترض صلاح على جلوسه بديلا لثلاث مباريات متتالية، وخرج بتصريحات قوية ضد سلوت وإدارة ليفربول عقب التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري يوم السبت الماضي.

ورد سلوت في مؤتمر صحفي أمس الإثنين "أنا مهذب، ولكن هذا لا يعني أنني ضعيف"، وقرر المدرب الهولندي استبعاد صلاح من القائمة التي خاضت مباراة إنتر ميلان.

وبدون صلاح انتزع الليفر ثلاث نقاط ثمينة بالفوز بهدف في معقل الفريق الإيطالي.

صرح فان دايك عبر قناة أمازون برايم عقب اللقاء "الأمر صعب، لكنه وضع صعب جماعي نمر به جميعًا، الأمر الآن بين محمد وإدارة النادي التي قررت استبعاده، وهذه الأزمة لم تؤثر على تركيزنا وإصرارنا".

وبسؤاله هل يجب أن يعتذر صلاح عما قاله، رد المدافع الهولندي "لست الشخص الذي يتحدث عن شخص مطالب بالاعتذار، لقد عبر عن مشاعره خلال اليومين الماضيين، وهذا أمرٌ على النادي التعامل معه، وأنا أيضًا بالطبع، ولم نتأثر بل ركزنا، وكذلك صلاح شارك في التدريبات".

وأشار "صلاح يستعد أيضا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، أعرفه منذ فترة طويلة، نحن أصدقاء جيدون ومررنا بفترات من النجاح والفشل نتحدث، وهذه الأمور ستبقى داخل جدران النادي، علينا أن نكون جاهزين للضجة المثارة".

وختم فان دايك "الأهم هو أن نتحدث مع بعضنا البعض، علينا أن نتعافى ونعود إلى برايتون فورًا، ويجب أن نحتفل باللحظات الجميلة ونستمتع بها، وإلا فما فائدة الفوز؟ نبيت هنا، وننام جيدًا ونتناول طعامًا جيدًا. نحاول ألا نبالغ في التفاؤل أو التفاؤل".