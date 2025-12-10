200 مليون دولار استثمارات ديلي الصينية لإنشاء مصنع أدوات مكتبية جديد في مصر

أعلن حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، أن مجموعة Deli الصينية تدشن مصنعًا جديدًا في مصر باستثمارات تصل إلى نحو 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، لإنتاج الأدوات المكتبية والمطابع، مع توفير فرص عمل لحوالي 2000 عامل. ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات في المرحلة الأولى مع نهاية عام 2026.

وأضاف هيبة، خلال وضع حجر الأساس للمصنع، أن مساحة الأرض تبلغ 160 ألف متر مربع، وسيبدأ التشغيل مطلع عام 2027، بإنتاج نحو 180 منتجًا كمرحلة أولى، مع توقع تحقيق مبيعات سنوية تصل إلى 100 مليون دولار عند بدء التشغيل.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على منح شركة ديلي الصينية الرخصة الذهبية لتسهيل كافة الإجراءات والتشغيلات اللازمة لمصنعها الجديد.

وأشار هيبة إلى أن 50% من الإنتاج سيتم تصديره إلى السوق الأوروبي والشرق الأوسط، كما سيتم البدء في توسعات المرحلة الثانية مطلع عام 2027.

وتنتج شركة Deli مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الأدوات المكتبية، القرطاسية المدرسية، مواد الفنون، منتجات الأرشفة والتنظيم، المعدات المكتبية، وحلول بيئة العمل الحديثة.