رئيس الأوبرا يتسلم درع تكريم مهرجان الأوبرا العربية الأول بالدوحة

علاء عبد السلام: المهرجان معزوفة عربية ملهمة وتكريم الأوبرا المصرية وثيقة تقدير لصرح عريق يجمع الأصالة بالمعاصرة

تسلم الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، مدير المؤسسة العامة للحى الثقافي كتارا، درع تكريم مهرجان الأوبرا العربية، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، واختارت فيه الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى، بعد موافقة وزارة الثقافة على الترشيح نظرًا لأسبقيتها التاريخية في التأسيس بالمنطقة، وإجلالًا لرسالتها التنويرية، وعرفانًا بإسهاماتها المميزة في إثراء المشهد الثقافي العربي.

وفي لفتة تعبّر عن عمق الروابط بين المؤسسات العربية وتعكس التقدير المتبادل، أهدى الدكتور علاء عبد السلام درع الأوبرا المصرية لكل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام لمؤسسة الحى الثقافي كتارا، والدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، تثمينًا لجهودهما في رعاية ودعم الفنون العربية وتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا.

وقال علاء عبد السلام إن مهرجان الأوبرا العربية يمثل معزوفة ملهمة ناتجة عن التعاون بين المؤسسات الثقافية التي تجمعها وحدة الهوية، وأضاف أن اختيار الأوبرا المصرية ضيف شرف الدورة الأولى جاء مردودًا لريادتها ولدورها الإبداعي البارز الذي امتد لعقود وحقق تواصلًا ثقافيًا فريدًا بين الأشقاء، مشيرًا إلى أن التكريم يمثل وثيقة تقدير لمكانة صرح عريق نجح في الحفاظ على الإرث الإبداعي وجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، وخلال الاحتفال بإطلاق منصة الأوبرا العربية، التي تعد أول حاضنة رقمية تجمع مسارح ودور الأوبرا في الوطن العربي، والتي شهدت أيضًا تدشين مجسّم "صدى الشكل" احتفاءً باختيار الألكسو لكتارا "مدينة الأوبرا العربية".