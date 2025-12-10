كاتي بيري تحيي حفلا استثنائيا أمام أهرامات الجيزة

أحيت النجمة العالمية كاتي بيري أمس حفلاً غنائيًا أمام الأهرامات، نظمته إحدى البنوك المصرية بمناسبة إطلاق هويتها الجديدة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للنجمة أثناء أداء أغانيها على المسرح، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصةً أن الحفل أقيم دون إعلان مسبق عن موعده أو تفاصيله.

وارتدت بيري خلال الحفل فستانًا لامعًا بدون أكمام، يجمع بين اللونين الأزرق والفضي اللامع، من تصميم Lucille، ويبلغ سعره نحو 2,900 يورو. أما مكياجها فكان جريئًا، مع رسم العيون باللون الأسود، فيما اختارت تسريحة شعر مرفوعة لإتاحة حرية الحركة أثناء الأداء.

ويأتي حفل كاتي بيري في مصر بعد أيام من اختتام جولتها العالمية The Lifetimes Tour، التي انطلقت في أبريل الماضي وشملت 91 حفلاً في خمس قارات، وكان ختامها الأحد الماضي، 7 ديسمبر، في أبو ظبي، بالتزامن مع السباق الأخير لموسم الفورمولا 1 لعام 2025.

وأحيت بيري حفلها الأخير ضمن جولتها في حديقة الاتحاد، وهي مساحة مفتوحة بجوار حلبة الفورمولا 1، بعد السباق الرئيسي. وشاركت المغنية عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو مؤثر تحدثت فيه عن التغيرات الشخصية العميقة التي مرت بها خلال جولتها، مؤكدة أن هذه الرحلة غيّرت حياتها للأبد، وذكرت أنها عثرت على الحب وأقامت علاقات عميقة خلال هذه الفترة.

وتُعد جولة Lifetimes جزءًا محوريًا في حياة كاتي بيري، إذ بدأت بعد انفصالها عن الممثل أورلاندو بلوم، وخلالها نشأت علاقتها الرومانسية الجديدة مع جاستين ترودو، الذي حرص على حضور العديد من حفلاتها العالمية ودعمها بالسفر لمساندتها.