قال الإعلامي خالد أبو بكر إن خسارة منتخب مصر بنتيجة 0-3 أمام الأردن أحدثت حالة من الإحباط بين الكثير من الجماهير، مؤكدًا أن هذه النتائج تؤثر على المزاج العام لمحبي كرة القدم.

وأضاف "أبو بكر" خلال برنامجه على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أنه لم يكن متوقعًا هذه النتيجة، وهناك حاجة للتفكير في المصلحة العامة للمنتخب المصري، مشددًا على ضرورة تقييم ومراجعة الوضع قبل البطولات المقبلة، والبحث عن حلول وإجراء تغييرات جذرية لضمان تقديم أداء أفضل.

وتابع: “كنا بين نارين، أننا نساند المنتخب القومي وجهازه الفني مهما كانت النتائج، ونار تانية إن النتائج والمقدمات دي ما توصلناش لأي حتة”، طارحًا سؤالاً: "بطولة إفريقيا يوم 21 المقبل في المغرب، يعني منتخبنا هيروح بنفس النتائج دي وانطباعات الجمهور دي يلعب مبارايات تانية نعمل إيه؟".

وكان منتخب مصر الثاني تلقى خسارة من الأردن بـ3 أهداف دون مقابل ضمن الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب، وبهذه النتيجة ودع البطولة.