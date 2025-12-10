نائب أوكراني: زيلينسكي أغضب واشنطن بمحاولاته إطالة أمد مفاوضات التسوية

قال النائب في البرلمان الأوكراني أرتيوم دميتروك إن التحركات التي يقوم بها فلاديمير زيلينسكي عبر جولته الأوروبية، أثارت استياء الإدارة الأمريكية.



وأوضح دميتروك في منشور عبر منصة "تلغرام" أن الإدارة الأمريكية اعتبرت زيارة زيلينسكي إلى بريطانيا محاولة لإبطاء عملية تسوية النزاع في أوكرانيا، وهو ما ينظر إليه بحساسية شديدة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن زيلينسكي يقوم بجولة في أوروبا بحثا عن دعم جديد، لكنه في الواقع يسعى إلى تأخير عملية التسوية والبحث عن مخرج شخصي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات باتت تزعج واشنطن التي تعتبرها تقويضا لجهودها السياسية والديبلوماسية في الملف الأوكراني.

هذا والتقى زيلينسكي يوم الاثنين في لندن برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومستشار ألمانيا فريدريش مرتس.

وذكر موقع "أكسيوس" سابقا نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظر إلى هذه الزيارة كمحاولة لإطالة أمد المفاوضات بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا.



وبحسب المصدر، فإن هذا الوضع يثير استياء بعض المسؤولين في البيت الأبيض، الذين يعتبرون الأوروبيين العائق الرئيسي أمام إبرام صفقة سلام.