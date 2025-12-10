سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقام مساء اليوم الأربعاء عدة مباريات في مختلف الدوريات، لعل أبرزها هي انتظار نادي بيراميدز الفائز من مواجهة كروز أزول وفلامنجو التي ستقام في إنتركونتيننتال.

بالإضافة إلى استكمال مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، واستكمال مباريات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وإليكم أبرز مواجهات اليوم الأربعاء:

كروز أزول وفلامنجو.. السابعة مساءً.

كأس الرابطة:

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا.. الخامسة مساءً.

الإسماعيلي × الجونة.. الثامنة مساءً.

زد × سموحة.. الثامنة مساءً.

دوري أبطال أوروبا:

ريال مدريد × مانشستر سيتي.. العاشرة مساءً.

أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان.. العاشرة مساءً.