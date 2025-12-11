باريس سان جيرمان يهدر نقطتين بتعادل سلبي أمام أتلتيك بلباو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ورغم تفوق الفريق الباريسي في الاستحواذ وفرضه الخطورة الأكبر على مرمى آوناي سيمون، إلا أن لاعبيه فشلوا في ترجمة الفرص لأهداف، لتنتهي المباراة بلا أهداف.

وأجرى لويس إنريكي اللقاء بتشكيل ضم سافونوف في الحراسة، إلى جانب ماركينيوس وباتشو ونونو مينديز وفيتينيا ونيفيز وكفاراتسخيليا وغيرهم.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بلباو إلى 5 نقاط في المركز 28.