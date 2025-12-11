وزارة الخارجية تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية

نظّمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء، احتفالية كبرى بقصر التحرير لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية الذين أسهموا عبر عقود طويلة في الارتقاء بمكانة مصر الإقليمية والدولية وترسيخ دورها كركيزة أساسية للاستقرار في محيطها العربي والأفريقي والدولي.

وضمّت قائمة المُكرّمين كوكبة من رموز الدبلوماسية المصرية الذين تركوا بصمات واضحة في العمل الوطني وخدمة الدبلوماسية المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، وهم: الدكتور عصمت عبد المجيد، والدكتور بطرس بطرس غالي، وأحمد ماهر، والدكتور نبيل العربي، والدكتور أسامة الباز، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

كما شملت الاحتفالية تكريم مجموعة من وزراء الخارجية المصريين في حقب مختلفة، منهم: محمود فوزي، وكمال حسن علي، وإسماعيل فهمي، ومحمود رياض، والدكتور محمد مراد غالب، والدكتور محمد حسن الزيات، ومحمد إبراهيم كامل، والدكتور مصطفى خليل.

وشهدت الاحتفالية حضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ولفيف من وزراء الخارجية السابقين، وفي مقدمتهم عمرو موسى، ومحمد العرابي، ونبيل فهمي، وسامح شكري، فضلًا عن الدكتور مصطفى الفقي وعدد من البرلمانيين. كما شهدت الاحتفالية مشاركة أسر المُكرّمين في لمسة وفاء تعكس مكانة الدبلوماسية المصرية ودورها التاريخي الممتد.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن بالغ اعتزازه بتكريم رموز الدبلوماسية المصرية الذين شكّلوا عبر مسيرتهم ركيزة أساسية في صون المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر الدولية، مؤكدًا أن الإرث المهني والإنساني الذي تركه هؤلاء القامات سيظل مصدر إلهام للأجيال الحالية والقادمة من الدبلوماسيين.

وشدّد الوزير عبد العاطي على أن وزارة الخارجية ماضية في مواصلة مسيرة التطوير والبناء على ما أرساه الروّاد من مبادئ راسخة في المهنية والانضباط والعمل الوطني، بما يعزّز دور الدبلوماسية المصرية كأداة فعّالة لخدمة الأمن القومي ودعم جهود الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما أكد وزير الخارجية أن تكريم هذه النخبة من روّاد العمل الدبلوماسي ليس مجرد احتفاء بماضٍ مشرّف، بل هو تجديد لالتزام الدولة المصرية بالمضيّ على خطى من حملوا راية الدبلوماسية بكل اقتدار، وأن إرث هؤلاء الرموز سيظل حجر الزاوية في تشكيل الأجيال القادمة من الدبلوماسيين وتطوير آليات العمل الخارجي، بما يعزّز من قدرة مصر على التعامل مع تحديات النظام الدولي المتغيّر، وصون مصالحها وتعزيز حضورها الفاعل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وشهدت الاحتفالية عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة التي استعرضت المحطات البارزة في المسيرة الدبلوماسية للمُكرّمين وإسهاماتهم الكبيرة في خدمة السياسة الخارجية المصرية. كما تخلل الحفل كلمات ألقاها كل من الوزير عمرو موسى، والدكتور مصطفى الفقي، والسفير الدكتور محمود كارم، والسفير هشام الزميتي، والسفير حازم خيرت، تناولت مواقف إنسانية ومهنية جمعتهم بالروّاد المُكرّمين، وعكست ما تميزوا به من حكمة والتزام وإخلاص في خدمة الوطن.

واختُتمت الاحتفالية بقيام الوزير عبد العاطي بتكريم أسر الرموز الدبلوماسية تقديرًا لما قدّموه من دعم وتضحيات أسهمت في نجاح مسيرتهم الوطنية.