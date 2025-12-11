تابع السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، سير العملية الانتخابية في عدد من المحافظات، وذلك خلال تواجده في الغرفة المركزية للحزب.

وقال القصير، إن الغرفة المركزية للحزب تواصل متابعة التطورات على صعيد المحافظات التي تُجرى فيها عملية الاقتراع عبر خاصية "زووم"؛ لمتابعة أي مستجدات فور حدوثها وتقديم الدعم اللازم، مؤكدا حرص الحزب على متابعة العملية الانتخابية، وذلك في إطار المسئولية الوطنية، بهدف ضمان تنظيم العملية ومتابعة كل مراحلها بشكل دقيق، بما يشمل مراكز الاقتراع والإجراءات اللوجستية.

وشدد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، على أن المشاركة الانتخابية واجب وطني، وركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية وضمان التعبير الحر عن إرادة المواطنين.



واستأنفت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، متابعة عملية التصويت لليوم الثاني في جولة الإعادة بالدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 30 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات.



وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، النائب وسام إسماعيل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، منذ الساعات الأولى للتصويت، مجريات العملية الانتخابية عبر تقنية "زووم"، بالتنسيق مع غرف المتابعة الفرعية في المحافظات، وحجم الإقبال في اللجان بالتزامن مع فتح باب الاقتراع.

وحرصت الغرفة، على الاطمئنان على تفاصيل المشهد الانتخابي بالمحافظات من فرق الرصد الميداني، ومتابعة سير التصويت في الدوائر المذكورة على مدار الساعة، وجدد الحزب دعوته لكل المواطنين في الدوائر التي تجرى بها الانتخابات للنزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، باعتبارها السبيل الأبرز لتجسيد إرادة الشعب، والمساهمة في بناء مجلس نواب قوي قادر على التعبير عن تطلعات المصريين وحماية مقدرات الوطن.