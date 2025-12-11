هددت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بتقليص مساعداتها لجنوب السودان ما لم تتراجع جوبا عن فرض ما وصفته واشنطن بـ"رسوم غير مشروعة" على الشحنات الإنسانية المتجهة إلى البلاد.

وفي بيان شديد اللهجة بعنوان "حان الوقت للتوقف عن استغلال الولايات المتحدة"، اتهم مكتب الشئون الإفريقية الأمريكي حكومة جنوب السودان بفرض رسوم باهظة على المساعدات الإنسانية، إضافة إلى عرقلة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزير الشئون الإنسانية في جنوب السودان بشأن الاتهامات الأمريكية.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لجنوب السودان، إلا أن واشنطن باشرت هذا العام سلسلة من التخفيضات الكبيرة في مساعداتها الخارجية.

ويعاني جنوب السودان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 12 مليون نسمة، من أزمات وصراعات متواصلة منذ انفصاله عن السودان عام 2011.

ويعترض المانحون الدوليون بشكل متكرر على محاولات حكومة جنوب السودان فرض ضرائب ورسوم على الواردات الإنسانية، معتبرين أن هذه الإجراءات تعطل إيصال المساعدات الضرورية إلى السكان.

وقال البيان الأمريكي إن الإجراءات التي اتخذتها جوبا تُعد "انتهاكا جسيما لالتزاماتها الدولية"، داعيا الحكومة الانتقالية إلى وقف هذه التدابير فورا.

وأكد البيان أنه في حال عدم الاستجابة، فإن الولايات المتحدة ستجري مراجعة شاملة لمساعداتها الخارجية لجنوب السودان، مع احتمال اتخاذ قرار بتخفيضات كبيرة.