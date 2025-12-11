 انتخابات النواب.. بعد إعلان نتائج 19 دائرة ملغاة وإعادة أطسا: حماة الوطن يخسر 7 مقاعد ومستقبل وطن 4 والجبهة الوطنية 3 - بوابة الشروق
الخميس 11 ديسمبر 2025 4:24 م القاهرة
انتخابات النواب.. بعد إعلان نتائج 19 دائرة ملغاة وإعادة أطسا: حماة الوطن يخسر 7 مقاعد ومستقبل وطن 4 والجبهة الوطنية 3

تصوير رافي شاكر
محمد فتحي
نشر في: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 4:08 م | آخر تحديث: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 4:08 م

- والمستقلون يتقدمون على مرشحي الأحزاب الكبرى

 

أظهرت نتائج انتخابات مجلس النواب، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى (19 دائرة)، إضافة إلى جولة الإعادة بدائرة إطسا في الفيوم، تصدّر المرشحون المستقلون نسب الأصوات أمام المرشحين الحزبيين.

ووفقًا للنتائج، خسر حزب حماة الوطن 7 مقاعد، منها 4 في دوائر محافظة سوهاج فقط، كما خسر حزب مستقبل وطن 4 مقاعد، وحزب الجبهة الوطنية 3 مقاعد.

بينما ينافس مرشح حزب النور بأبو حمص مع 3 مستقلين على مقعدي الدائرة، فيما يخوض مرشح واحد جولة الإعادة في أحزاب المصري الديمقراطي، والمؤتمر، والإصلاح والنهضة، والوعي، بحسب كشوف النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في 7 محافظات.

أما عن المرشحين المستقلين، فقد فاز 5 مرشحين، ويخوض 42 مرشحًا جولة الإعادة.

