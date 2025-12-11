- والمستقلون يتقدمون على مرشحي الأحزاب الكبرى

أظهرت نتائج انتخابات مجلس النواب، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى (19 دائرة)، إضافة إلى جولة الإعادة بدائرة إطسا في الفيوم، تصدّر المرشحون المستقلون نسب الأصوات أمام المرشحين الحزبيين.

ووفقًا للنتائج، خسر حزب حماة الوطن 7 مقاعد، منها 4 في دوائر محافظة سوهاج فقط، كما خسر حزب مستقبل وطن 4 مقاعد، وحزب الجبهة الوطنية 3 مقاعد.

بينما ينافس مرشح حزب النور بأبو حمص مع 3 مستقلين على مقعدي الدائرة، فيما يخوض مرشح واحد جولة الإعادة في أحزاب المصري الديمقراطي، والمؤتمر، والإصلاح والنهضة، والوعي، بحسب كشوف النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في 7 محافظات.

أما عن المرشحين المستقلين، فقد فاز 5 مرشحين، ويخوض 42 مرشحًا جولة الإعادة.