البيت الأبيض: ترامب تعب من الاجتماعات المتواصلة بشأن أوكرانيا بدون نتائج



قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعب من الاجتماعات المتواصلة بشأن أوكرانيا التي لا تفضي إلى نتائج، مؤكدة أن الرئيس "لا يريد المزيد من الكلام، بل يريد أفعالاً تنهي الحرب".

وأضافت ليفيت، أن ترامب مستاء بشدة من طرفي الحرب في أوكرانيا، وأنه "سئم من الاجتماعات لمجرّد الاجتماعات"، مشيرة إلى أن الإدارة لم تقرر بعد المشاركة في الاجتماع الأوروبي حول أوكرانيا المقرر عقده في ألمانيا نهاية الأسبوع، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب سيرسل وفدا أمريكيا فقط إذا كانت هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق سلام، مشددة على أن ترامب "يريد أن تصل هذه الحرب إلى نهايتها".

وذكرت أن "مبعوثه (ستيف) ويتكوف وفريقه يواصلون المباحثات مع المعسكرين في الوقت الذي نتحدث فيه".

وكان ترامب أعلن، يوم الأربعاء، أن القادة الأوروبيين يرغبون في عقد اجتماع حول أوكرانيا نهاية هذا الأسبوع، من دون أن يؤكد أي مشاركة أمريكية فيه.

وقالت ليفيت: "إذا كان ثمة فرصة حقيقية لتوقيع اتفاق سلام، وإذا شعرنا بأن هذه الاجتماعات تستحق أن يكرس أحد من الولايات المتحدة وقتا لها نهاية هذا الأسبوع، عندها سنرسل ممثلا" لواشنطن.

وأضاف: "ما زلنا غير واثقين بإمكان الوصول إلى سلام حقيقي، وما إذا كنا قادرين فعلا على الدفع بالأمور قدما".