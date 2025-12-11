روته محذرا دول الناتو: نحن الهدف التالي لروسيا بعد أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الخميس، دول الحلف من التهديد الروسي، قائلا: "نحن الهدف التالي لروسيا بعد أوكرانيا".

جاء في جلسة نظمها مؤتمر ميونخ للأمن، في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح روته، أن التهديد الروسي لا تأخذه العديد من الدول على محمل الجد.

وأضاف: "أنا هنا اليوم لأوضح لكم موقف الناتو وما يجب علينا فعله لمنع اندلاع الحرب".

وتابع: "الكثيرون غير مبالين ولا يشعرون بضرورة التحرك العاجل، لقد حان وقت العمل الآن".

الأمين العام للناتو، أردف قائلا: "هدف روسيا التالي هو نحن".

ودعا إلى زيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعي، وتزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شئونها.