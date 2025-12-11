أكسيوس: ترامب يفرض عقوبات على أقارب مادورو وشركات لشحن النفط

علم موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على ثلاثة من أقارب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورجل أعمال مقرب من نظامه، و6 شركات لشحن النفط.

واعتبر "أكسيوس"، أن العقوبات الجديدة، التي سيعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، هي أحدث جانب من حملة الضغط التي يمارسها ترامب على مادورو، والذي تتهمه الإدارة بأنه يقود منظمة إرهابية للاتجار بالمخدرات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، خلال بيان مكتوب حصل عليه "أكسيوس": "نيكولاس مادورو وأعوانه المجرمون في فنزويلا يغرقون الولايات المتحدة بالمخدرات التي تسمم الشعب الأمريكي".

وتأتي العقوبات بعد يوم من مصادرة الولايات المتحدة لناقلة تحمل النفط الفنزويلي حيث إنها مدرجة على قائمة عقوبات "الجنسيات المصنفة تصنيفا خاصا".

وكان المسئولون الأمريكيون يراقبون بالفعل الثلاثة أشخاص الذين استهدفتهم العقوبات، اليوم الخميس، وهم أبناء شقيق زوجة مادورو، سيليا فلوريس: إفرين أنطونيو كامبو فلوريس وفرانكي فرانسيسكو فلوريس دي فريتاس كانا يُعرفان باسم "أبناء فلوريس المتورطين في المخدرات" بعد اعتقالهما في هايتي وإدانتهما في الولايات المتحدة عام 2016 بتهم تتعلق بالاتجار بالكوكايين.

ومنحهم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عفواً في أكتوبر 2022 في إطار صفقة تبادل سجناء، وذلك خلال محادثات سبقت اتفاقاً فاشلاً مع مادورو للالتزام بالمعايير الديمقراطية.

كارلوس إريك مالبِيكا فلوريس، وهو ابن شقيق ثالث، مرتبط بشركة النفط الفنزويلية الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا"، وقد فرضت عليه وزارة الخزانة عقوبات في عام 2017.

ورفعت إدارة الرئيس السابق بايدن اسمه من قائمة العقوبات خلال المحادثات التي سبقت اتفاقاً ديمقراطياً تراجع مادورو عنه لاحقاً.

كما فُرضت عقوبات على رامون كارّيتيرو نابوليتانو، وهو رجل أعمال بنمي يعمل في قطاع النفط.

وينضم الأفراد الأربعة الذين فُرضت عليهم العقوبات حديثاً إلى مادورو، وسيليا فلوريس، ونجل مادورو نيكولاس مادورو جيرّا، وثلاثة أبناء لسيليا فلوريس: والتر جافيديا فلوريس، ويوسِّر جافيديا فلوريس، ويوسوال جافيديا فلوريس، في قائمة عقوبات "الجنسيات المصنفة تصنيفا خاصا".