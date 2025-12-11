مرسوم رئاسي سوري يعفي من غرامات وفوائد ضرائب 2024 وما قبل

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، مرسوما يقضي بالإعفاء من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على الضرائب والرسوم العائدة لأعوام 2024 وما قبل، بشرط سداد أصل المستحقات قبل 31 مارس 2026.

المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، ينص على إعفاء بنسبة 50 بالمئة من هذه الغرامات في حال تم السداد خلال الربع الثاني من عام 2026.

ويعفي المرسوم المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية، والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع المالي (وإضافاته)، العائدة لأعوام 2024 وما قبل، من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها.

ويشترط للحصول على هذا الإعفاء الشامل سداد أصل الضريبة أو الرسم المستحق حتى 31 مارس 2026.

كما ينص المرسوم على إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المذكورة سابقا من 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا تم سداد أصل المستحقات خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026.

وتطبق أحكام الإعفاء على الغرامات الناجمة عن مكافحة التهرب الضريبي وفقا للقانون رقم 25، وكذلك على الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.

وأكد المرسوم أن الإعفاء يشمل أيضا المكلفين الذين سددوا أصل الضريبة قبل نفاذه، حيث تعفى الفوائد والجزاءات غير المسددة المترتبة عليها، في حين لا تعاد المدفوعات التي سددت بالكامل قبل نفاذ المرسوم.

ويعد المرسوم، وفق مراقبين، خطوة مهمة لتحقيق السيولة المالية الفورية للدولة، ودعم القطاع الخاص وإعادة الثقة، وإصلاح النظام المالي وتطهير الذمم.

جدير بالذكر أنه في 8 ديسمبر 2024، تمكّن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970 ـ 2000).