إيران تدعو الأمم المتحدة للتدخل بسبب تشديد القيود الدبلوماسية الأمريكية

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن طهران دعت الأمم المتحدة للتدخل فيما وصفته بـ"تشديد القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك".

ونددت الخارجية الإيرانية، في بيان صادر اليوم الخميس، بقرار وزارة الخارجية الأمريكية بـ"منع استمرار أنشطة" ثلاثة موظفين في البعثة الإيرانية في نيويورك، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

ولم يحدد البيان متى تم تشديد القيود، لكن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في سبتمبر قيودًا صارمة على الوفد الإيراني الذي حضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث قيدت تنقلاتهم ومنعت وصولهم إلى متاجر البيع بالجملة والسلع الفاخرة.

وأشار البيان الإيراني إلى أن "فرض قيود واسعة النطاق على إقامة وتنقل دبلوماسيين إيرانيين، وتشديد القيود على الحسابات المصرفية، وفرض قيود على المشتريات اليومية، هي من بين الضغوط والمضايقات لعرقلة المهام الاعتيادية والقانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد أن عقد الجانبان خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، التي انهارت عقب الحرب الجوية التي استمرت 12 يومًا في يونيو، والتي قامت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة بقصف مواقع نووية إيرانية