حماس تطالب العفو الدولية بالتراجع عن تقريرها حول ارتكاب المقاومة جرائم حرب: مغلوط وغير مهني

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عن رفضها واستهجانها الشديدين، للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال المجرم، وذلك في السابع من أكتوبر من العام 2023.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، أن دوافع إصدار هذا التقرير «مغرضة ومشبوهة» لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول «هانيبال».

وذكرت أن «ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وطالبت الحركة منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير «المغلوط وغير المهني»، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان «الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأكدت أن «حكومة الاحتلال ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات».

وقالت إن «هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسئوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض».