غضب في الصين بسبب زيارة نائب وزير الخارجية التايواني لـ إسرائيل

نشرت سفارة الصين في إسرائيل، بيانا شديد اللهجة طالبت فيه إسرائيل "بتصحيح التصرفات الخاطئة" والامتناع عن أي اتصالات رسمية مع تايوان.

ويأتي هذا التوتر في أعقاب تقارير عن زيارة نائب وزير الخارجية التايواني للبلاد، وهي تقارير لم تحصل بعد على تأكيد رسمي، بحسب القناة الـ 14 الإسرائيلية.

وفي البيان الذي أصدره المتحدث باسم السفارة، أوضحت الصين أن هذا الأمر يمس من وجهة نظرها بمصالحها الجوهرية. وجاء في البيان: "مبدأ الصين الواحدة هو الإجماع لدى المجتمع الدولي، وهو قاعدة أساسية في العلاقات الدولية".

وأكدت السفارة أن هذا المبدأ يمثل الشرط المسبق والأساس لإقامة وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول حول العالم، بما في ذلك إسرائيل.

وذكرت البعثة الصينية إسرائيل بالتزاماتها التاريخية في إطار البيان المشترك الخاص بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. وبحسب قولهم، فإن الاتفاق ينص بوضوح على أن إسرائيل تعترف بحكومة الصين بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة، وترى تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين.

وجاء في بيان المتحدث: "قضية تايوان تمس سيادة الصين ووحدة أراضيها وتشكل خطا أحمر غير قابل للانتهاء"، موضحا أن بكين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع سلطات تايوان.

واختتم الجانب الصيني بيانه بتحذير ودعوة للعمل من جانب الحكومة في تل أبيب: "نكرر مطالبتنا للجانب الإسرائيلي بالامتثال الصارم للمبدأ، وتصحيح الأفعال الخاطئة، ووقف إرسال أي إشارات خاطئة للقوى الانفصالية الداعمة لاستقلال تايوان، وذلك من أجل الحفاظ على المصالح الشاملة للعلاقات الصينية - الإسرائيلية من خلال إجراءات ملموسة".



