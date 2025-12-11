مستشار الرئيس الفلسطيني: عودة السلطة إلى غزة الخيار الوحيد القادر على تحقيق الأمن

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن السلطة الوطنية تنظر إلى الخطوات الصادرة عن البيت الأبيض، بما فيها ما ذكره موقع «أكسيوس»، حول تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار في قطاع غزة، في سياق التطورات المرتبطة بقرار مجلس الأمن، وخطة الرئيس ترامب المتعلقة بالقطاع.

وشدد في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، على أن قبول هذه الخطة جاء لأنها توقف - ولو نسبيًا - حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتفتح المجال أمام وضع مستقر ودائم لقطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن الرؤية الفلسطينية واضحة وثابتة، وهي أن الخيار الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار وضمان أن يبقى قطاع غزة منطقة آمنة لا تشكل تهديدًا لأحد، يتمثل في عودة السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين للقيام بمسئولياتها داخل القطاع.

وأكد أن أي حديث عن بدائل أخرى لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل والارتباك في المنطقة، بل وقد يفاقم التهديدات التي تطال الأمن الإقليمي وربما الأمن الدولي أيضًا.

ونقل موقع «أكسيوس»، اليوم الخميس، عن مسئولين أمريكيين اثنين ومسئولين إسرائيليين اثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

ولم يتسن لـ«رويترز» بعد التأكد من صحة ما ورد في هذا التقرير.

ويعطي قرارٌ تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر تفويضا لمجلس سلام والدول التي تتعاون معه، من أجل تأسيس قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.

وذكر موقع «أكسيوس»، أن مايك والتز، مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسئولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية وستعين جنرالا قائدا لها.