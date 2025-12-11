ضبط 5 أشخاص لتوجيههم الناخبين وشراء الأصوات بـ3 محافظات



ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص لتوجيههم الناخبين وشراء الأصوات ومخالفة الدعاية الانتخابية بأسوان والجيزة وسوهاج، في اليوم الثاني والأخير من التصويت في إعادة إجراء الانتخابات بالدوائر الـ 30 الملغاة بأحكام الإدارية العليا ضمن محافظات المرحلة الأولى.

إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي الجيزة ضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهما كروت دعاية انتخابية خاصة بمرشح تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحه. كما رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تواجد شخص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وحث الناخبين على التصويت لصالح اثنين من المرشحين. بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سوهاج ضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إحدى المرشحات.

يأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وينتهي اليوم تصويت المصريين بالداخل في إعادة إجراء الانتخابات بـ 30 دائرة في 10 محافظات سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتيجتها ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ويتنافس فيها من جديد 623 مرشحًا للفوز بـ 58 مقعدًا.