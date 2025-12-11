برنامج الأغذية: أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار سيواجهون الجوع الحاد



قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار سيواجهون الجوع الحاد العام المقبل مع تصاعد العنف الذي يجبر المزيد من الناس على الفرار من منازلهم.

وأضاف البرنامج، أن حوالي مليون شخص من هؤلاء سيواجهون مستويات طارئة من الجوع مما يعني أنهم سيحتاجون إلى دعم منقذ للحياة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مايكل دانفورد، مدير برنامج الأغذية العالمي في ميانمار في بيان: "يتلاقى الصراع والحرمان ليجرد الناس من الوسائل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك لا ينتبه العالم إلى ذلك".

وأضاف "هذه واحدة من أسوأ أزمات الجوع على هذا الكوكب، وواحدة من أقل الأزمات تمويلا".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل الإعلام المحلية وشهود عيان في ميانمار بأن قصفا جويا ليلا شنه المجلس العسكري الحاكم على مستشفى أسفر عن مقتل 33 مدنيا، على الأقل، بينهم مرضى وأطفال.

وقال شهود عيان إن قنبلتين أسقطتا مباشرة على المستشفى في بلدة مروك-يو في ولاية راخين بشمال البلاد. كما أصيب 70 شخصا، على الأقل، في الهجوم.

وقال كيو مو، من مروك-يو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أكدت فرق الإنقاذ أن الوفيات وصلت الآن لـ33 شخصا منذ الليلة الماضية ولكن الحصيلة مرشحة للزيادة نظرا لوجود الكثير من المصابين".

ووقع الهجوم عقب يوم حقوق الإنسان الدولي الذي يحتفل به سنويا في العاشر من ديسمبر.

وشاب العنف والفوضى ميانمار منذ انقلاب عسكري في فبراير 2021 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا بقيادة أون سان سو تشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام 1991.

ويحكم المجلس العسكري الحاكم بقبضة من حديد ويستخدم كثيرا الغارات للقضاء على جماعات المقاومة وغالبا ما يستهدف المدنيين في العملية.