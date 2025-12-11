الأكاديمية المصرية للفنون في روما تستضيف الموسيقى العسكرية الإيطالية بحضور السفير بسام راضي



استضافت الأكاديمية المصرية للفنون في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، عروضا لفرقة الموسيقى العسكرية الإيطالية "جواردا دي فينانزا"، والتي تعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية بتوزيعات متنوعة بما فيها موسيقى شرقية والسلام الوطنى المصري.

جاءت هذه الاحتفالية بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، وذلك في إطار دعم نشاط الأكاديمية في مجالات الثقافة والفنون والموسيقى، وتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي، واستثمارا للرصيد الفني والثقافي المتميز للبلدين في تدعيم العلاقات بين الشعبين.

أشرفت على تنظيم الاحتفالية مديرة الأكاديمية الدكتورة رانيا يحيى، والتي أكدت حرصها على مد جسور التعاون الفني والثقافي بمختلف روافده مع الجانب الإيطالي، واستغلال القوى الناعمة الثرية في مصر وإيطاليا كأداة للتقارب بين الشعوب، وذلك في إطار بروتوكولات لتبادل الأنشطة الفنية.

وأعربت رانيا، عن كامل تقديرها للسفير المصرى ودعمه لأنشطة الأكاديمية ودورها في تعزيز الدبلوماسية الثقافية، كما أشارت إلى أهمية هذا التعاون لما تمثله الفرق الموسيقية العسكرية من قيمة حقيقية فى البلدين، ودور هذه الفرق في تأكيد الروح الوطنية والاعتزاز بالانتماء والولاء للوطن.

وفي كلمته، صرح السفير بسام راضي، بأهمية وتقدير هذا التعاون بين البلدين تأكيدا على العلاقات الثقافية والدبلوماسية الوطيدة بين مصر وإيطاليا.

واستهلت الفرقة عزفها بتقديم السلام الجمهوري المصري، قبل أن تقدم بقيادة العقيد ليوناردو لاسيررا جروسو، عددا من المقطوعات الموسيقية احتفالا بأعياد الميلاد المجيد، وسط حضور لفيف من رموز المجتمع الثقافي الإيطالي وعدد من السفراء الأجانب ورجال السلك الدبلوماسي والفني والثقافي، وعدد من الجنرالات الإيطاليين برئاسة الجنرال "كارميلو اذارا" قائد إدارة الموسيقات العسكرية الإيطالية.

وأشاد الحضور بالمستوى الراقى للحفل والأداء المتميز للفرقة.

وفي الختام، قدم السفير المصري ومديرة الأكاديمية، برفقة الجنرال ازارا، شهادة تقدير ودرع الأكاديمية للمايسترو جروسو، في نهاية الحفل.