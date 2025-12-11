حمدان والدباغ يقودان تشكيل فلسطين أمام السعودية بكأس العرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، تشكيل فريقه لمواجهة السعودية اليوم الخميس، في ربع نهائي، كأس العرب 2025. البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة ما بين 1 إلى 18 ديسمبر.

وشهد التشكيل تواجد عدي الدباغ مهاجم الزمالك، ومشاركة حامد حمدان لاعب بتروجيت.

وكان المنتخبان قد تأهلا بعدما تصدرت فلسطين ترتيب المجموعة الأولى، فيما جاء منتخب السودية في وصافة المجموعة الثانية.

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: مصعب البطاط، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، وجدي نبهان

خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان

خط الهجوم: تامر صيام، زيد القنبر، عدي الدباغ.