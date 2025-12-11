النمسا تتبنى قانونا يحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عاما في المدارس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات في النمسا، اليوم الخميس، أنه لن يُسمح للفتيات المسلمات دون سن 14 عاما بارتداء الحجاب في المدارس النمساوية بعد الآن، وذلك وفقا لتعديل قانوني تم التصديق عليه اليوم الخميس.

وخلال خطابها في البرلمان في فيينا، اليوم الخميس، وصفت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم هذه الخطوة بأنها خطوة تاريخية نحو حماية الفتيات.

وقالت بلاكولم، التي تنتمي لحزب الشعب النمساوي المحافظ: "إن الحجاب ليس قطعة قماش غير ضارة بل رمز للقمع".

ودفعت بأنه لا ينبغي لأي فتاة في النمسا أن تكبر وهي تعتقد أن جسدها يجب إخفاؤه.

وينطبق الحظر على "الأغطية التي تغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية"، بحسب نص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي 2026-2027.

ويشمل هذا أغطية مثل الحجاب أو البرقع.

وستبدأ "مرحلة إعلامية" في فبراير المقبل لتحضير المدارس للائحة الجديدة.

وفي حالة المخالفات، يجب على إدارة المدرسة أولاً عقد اجتماع مع الفتاة المعنية وأبويها.

وإذا استمرت الفتاة في ارتداء الحجاب، يجب على الوالدين التحدث إلى السلطة المدرسية المختصة.

وفي نهاية المطاف، قد تُفرض غرامات تصل إلى 800 يورو (931 دولارا) على هذه المخالفة.