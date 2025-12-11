ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص لتوجيههم الناخبين ومخالفة الدعاية الانتخابية بالبحيرة والأقصر، في اليوم الثاني والأخير من التصويت في إعادة إجراء الانتخابات بالدوائر الـ 30 الملغاة بأحكام الإدارية العليا ضمن محافظات المرحلة الأولى.

إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.



كما ضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

وفي الأقصر تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجان انتخابية بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر من ضبط (4 أشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، وكروت الدعاية الانتخابية خاصة بمرشح تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

يأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الاإنتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وينتهي اليوم تصويت المصريين بالداخل في إعادة إجراء الانتخابات بـ 30 دائرة في 10 محافظات سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتيجتها ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ويتنافس فيها من جديد 623 مرشحًا للفوز بـ 58 مقعدًا.