أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقيها إخطارا بوفاة أحمد السيد عبد العال أحمد وشهرته أحمد جعفر، مرشح حزب مستقبل وطن، على النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، وذلك قبل أيام من خوضه مرحلة الإعادة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - بجلسته المنعقدة اليوم - قرارا بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته سيد عيد (مرشح حزب الوفد)، لخوض جولة الإعادة باعتباره المرشح الذي كان يلي المرشحين الذين أعلن عن خوضهما جولة الإعادة في عدد الأصوات.

وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح المتوفى إلى رحمة مولاه وكذلك للناخبين أهالي دائرته الكرام الذين منحوه أصواتهم في الجولة الأولى، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

ونعى حزب مستقبل وطن، ببالغ الحزن والأسى، النائب أحمد جعفر، مرشح مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة وأمين المتابعة والتواصل بأمانة الحزب بالقاهرة.

ودعا الحزب في نعيه، بأن يتغمده المولى عز وجل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفى المرشح أحمد جعفر قبل أيام قليلة من انطلاق جولة الإعادة التي كان سيخوضها أمام مرشح حزب المؤتمر سعيد رضا الوسيمي في دائرة حدائق القبة.

ونعت حملة سعيد رضا الوسيمى مرشح حزب المؤتمر عن دائرة حدائق القبة بانتخابات مجلس النواب، النائب الراحل أحمد جعفر.

وقال الوسيمي الذي كان سيخوض جولة الإعادة في منافسة النائب الراحل: إذ نحتسبه عند الله من أهل الفضل والصلاح، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لنا وإلى أسرته الكريمة و شعب حدائق القبه سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم و يلهمنا الصبر والسلوان، وأن يجعل مثواه الجنة، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم.

وأعلن الوسيمي وقف جميع فعاليات الحملة الانتخابية، وإلغاء أي نشاط كان مقررًا حدادًا على روح الفقيد، وتقديرًا لمكانته بين أهله وأحبابه.