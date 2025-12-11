مطالب للفيفا بوقف بيع تذاكر كأس العالم بسبب الأسعار الباهظة

تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم نداءات لوقف بيع أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026، بعد أن تبين أكثر مشجعي المنتخبات ولاء سيضطرون لدفع أسعارا عالية للغاية.

ونشر الاتحاد الكرواتي للعبة تفاصيل الأسعار، ضمن حصة رابطة الأعضاء المشاركين، التي صممت لتوفير التذاكر للمشجعين الذين يحضرون أكبر عدد من المباريات بأسعار ثابتة وليست متغيرة.

ومع ذلك أعلن الاتحاد الكرواتي ان أرخص تذكرة للمباراة النهائية التي تقام في 19 يوليو تبلغ 4185 دولارا أمريكيا.

ووصفت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، نهج "فيفا" بأنه "خيانة جسيمة" للجماهير، وقالت الرابطة إنه بناء على المعلومات المتاحة لديها حتى الآن، سيضطر المشجعون لدفع 6900 يورو (05ر8098 دولارا أمريكيا) لحضور جميع المباريات من المباراة الأولى إلى المباراة النهائية عبر حصة رابطة الأعضاء المشاركين، أي خمسة أضعاف ما كانوا سيدفعونه لحضور المباريات في النهائيات الأخيرة بقطر.

وأعربت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا في بيان لها عن استيائها الشديد من الأسعار الباهظة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على المشجعين الأكثر ولاء لكأس العالم العام المقبل.

وأضافت الرابطة: "يعد هذا انتهاكا صارخا لتقاليد كأس العالم، وتجاهلا لدور المشجعين في إضفاء هذا الطابع المميز على البطولة.

وتابعت: "ندعو فيفا لوقف فوري لعملية بيع تذاكر هذه الفئة، والتشاور مع جميع الأطراف المتضررة ومراجعة أسعار التذاكر وتوزيع الفئات حتى يتم التوصل إلى حل يحترم تقاليد كأس العالم وعالميته وأهميته الثقافية".