رصد كيانات غير شرعية تنظم برامج وأنشطة سياحية دون الحصول على تراخيص من الوزارة

- ضبط وغلق 126 كيانا غير مرخصا في جنوب سيناء



تواصل وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تحركاتها الميدانية؛ لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تزاول أو تروج أو تنظم برامج وأنشطة تدخل في نطاق عمل شركات السياحة دون الحصول على تراخيص من الوزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة على الأنشطة السياحية وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.

وأشارت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، إلى أن الوزارة تقوم بإيفاد حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لرصد الكيانات غير الشرعية التي تزاول النشاط السياحي دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، وذلك في إطار خطة متكاملة ومستمرة وتنفيذا لتكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وأضافت أن الحملة التفتيشية الأخيرة لمحافظة جنوب سيناء، والتي استهدفت مدينتي شرم الشيخ ودهب، أسفرت عن ضبط وغلق 126 كيانا غير شرعيا يزاول نشاط بيع الرحلات السياحية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة والآثار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه الكيانات.

وأوضحت سامية، أن الحملة نُفذت بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة السياحة والآثار، ما أسهم في سرعة التحرك الميداني وإحكام إجراءات الضبط وتنفيذ قرارات الغلق على نحو يحقق الانضباط ويحمي حقوق المواطنين والسائحين وشركات السياحة، وكذا ردع المخالفين بما يساهم في تنظيم العمل بقطاع السياحة، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة به.

وأهابت الوزارة، بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، عدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية التي تنظمها الشركات السياحية المرخصة من الوزارة، وسط تأكيد إمكانية الرجوع إليها للتأكد من تبعية أي شركة للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد، وذلك حرصا على سلامة وحقوق الزائرين والسائحين، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة المصرية.