ضبط 3 أشخاص لتوجيههم الناخبين وشراء الأصوات بأسيوط والأقصر والبحيرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص لتوجيههم الناخبين وشراء الأصوات ومخالفة الدعاية الانتخابية بأسيوط والأقصر والبحيرة، في اليوم الثاني والأخير من التصويت في إعادة الانتخابات بالدوائر الـ 30 الملغاة بأحكام الإدارية العليا ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الإرشادية ومبالغ مالية تمهيدا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي الأقصر ضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة قسم شرطة الأقصر (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيدا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

كما رصدت أجهزة وزا ة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اصطحاب شخص يستقل سيارة أجرة "ميكروباص" الناخبين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة بالسيارة المشار إليها والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على السيارة.

كما رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سيدة (تستقل مركبة "توك توك" وتحمل حقيبة بها مواد غذائية) إدعت بتحصلها عليها وآخرون من بعض المرشحين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة نظير الإدلاء بأصواتهم لصالحهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (القائم على تصوير مقطع الفيديو، من أنصار أحد المرشحين بإنتخابات مجلس النواب)، وبمواجهته إعترف بفبركة المقطع المشار إليه بالإشتراك مع شقيقته الظاهرة بمقطع الفيديو، وذلك بغرض الإساءة للمرشحين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة وإفساد العملية الإنتخابية لقناعته بعدم إمكانية فوز المرشح الذى يدعمه.

يأتي ذلك في إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وينتهي اليوم تصويت المصريين بالداخل في إعادة إجراء الانتخابات بـ 30 دائرة في 10 محافظات سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتيجتها ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ويتنافس فيها من جديد 623 مرشحًا للفوز بـ 58 مقعدًا.