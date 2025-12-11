ضبط سائق محافظ الدقهلية لتجارته في العقاقير المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق محافظ الدقهلية بعد تورطه مع آخر في الاتجار وجلب عقاقير مخدرة من الخارج «oxycontin» بمساعدة آخرين، وبلغت قيمة المضبوطات 3 ملايين جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح غير المشروع.

وتلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من العقاقير المخدرة قبل توزيعها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

وكانت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمتاجرة شخصين في العقاقير الطبية المخدرة «oxycontin»، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من أقراص الأوكسي المخدر (100 شريط) ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وتبين أن المتهم الأول يدعى «وحيد. و، 45 سنة، سائق محافظ الدقهلية»، والمتهم الثاني يدعى «محمد .م م..ع، 19 سنة، طالب».

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بصحة التحريات واعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح غير المشروع.

كما اعترف بأن المبلغ المالي من حصيلة بيع المخدرات، والهواتف المحمولة يستخدمونها للتواصل مع «الزبائن».

وبفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين تبين وجود محادثات مع والد المتهم الثاني الذي قام بإحضار العقاقير المخدرة من الخارج من إحدى الدول الأوروبية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.