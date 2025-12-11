طالب أحمد حسام ميدو، مهاجم منتخب مصر، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بمغادرة النادي، مُشيرًا إلى أن الدوري السعودي هو الوجهة الأفضل له.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد مررتُ بهذا الموقف من قبل. عندما تُعرض مباراة ليفربول، يتجمع المصريون أمام التلفاز بانتظار مشاركة صلاح، بانتظار تسجيله هدفًا.. يشعرون جميعًا أن ابنهم يلعب اليوم في أفضل دوري في العالم. إنهم فخورون به".

وأضاف: "هذا يضعه تحت ضغط هائل للعب والمشاركة.. إنه ليس لاعبًا عاديًا، إنه نجم مصر الأول، ويجب على الناس أن يفهموا ذلك.. كان الأمر نفسه بالنسبة لي عندما كنت ألعب لتوتنهام، على سبيل المثال. كان المصريون جميعًا ينتظرون المباراة".

وتابع: "في بعض الأحيان، لم أكن أقبل الجلوس على مقاعد البدلاء، وكنت أشعر بالإحباط الشديد، ليس لأنني مغرور، وليس لأنني شعرتُ بأنني أكبر من النادي، بل لأنني أعلم أن جمهوري في الوطن ينتظرني".

وأكمل: "هناك ما يزيد عن 40 أو 50 مليون شخص ينتظرون المباراة، لذا إن لم ألعب، فسأخيب آمالهم.. هذا ما شعرت به.. ينطبق الأمر نفسه على صلاح، بل أكثر مني بعشر مرات، لأن صلاح حقق أكثر مني بكثير في عالم كرة القدم".

وواصل: "أعتقد أنه يجب أن يغادر ليفربول.. أعتقد أن الوقت قد حان لمغادرته.. إذا فقدتَ ثقة المدير الفني، فمن الصعب إصلاح الوضع، لكن إن غادر، فليغادر بشكل مُهيب، كما تعلمون.. لقد قدّم الكثير لليفربول. إنه أسطورة

واستطرد: "كنت أتوقع من أساطير ليفربول أن يحموا صلاح قليلًا.. ربما يكون من بين أفضل ثلاثة أو أربعة لاعبين لعبوا لليفربول على الإطلاق.. يستحق المزيد من الاحترام من أساطير ليفربول، وخاصة جيمي كاراجر.. نعم، صلاح أسطورة في الشرق الأوسط بأكمله. إنه قدوة لجميع الأطفال الصغار".

وأشار: "في جميع دول الخليج، يكنّون احترامًا كبيرًا لصلاح ولما قدمه في عالم كرة القدم.. لقد كان مثالًا يُحتذى به لجميع اللاعبين القدامى والجيل الجديد، لذا يتمنون وجوده بينهم.. إنهم يكنّون له كل الاحترام".

وزاد: "أعتقد حقًا أن أفضل مكان له هو الدوري السعودي. إنه دوري قوي، وتنافسي، ويُبث الآن في أكثر من 90 أو 100 دولة، حيث يلعب ضد لاعبين كبار وأسماء لامعة أسبوعًا بعد أسبوع.. لذا آمل حقًا، إن انتقل، أن ينتقل إلى السعودية".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "فوجئتُ بتصريحات صلاح، لكنني أتفهم تمامًا إحباطه.. لقد حمل هذا الرجل ليفربول على كتفيه لسنوات طويلة. كان أفضل لاعب في ليفربول لعدة مواسم، وأعتقد أنه كان يتوقع من النادي والمدرب حمايته عندما لا تسير الأمور على ما يرام".