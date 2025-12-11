قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن أهل غزة الذين فقدوا كل شيء، يواجهون موجة جديدة من المعاناة بسبب العاصفة بايرون.

ونوه في تصريحات، نقلتها الصفحة الرسمية للوكالة بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إلى أن «معاناة العائلات النازحة - التي تعيش في ملاجئ مؤقتة - تزداد مع هطول الأمطار الغزيرة التي تجلب معها الفيضانات والأضرار، فضلاً عن مخاطر صحية إضافية».

وأشار إلى أن «طواقم الأونروا — رغم نزوحها هي نفسها — تواصل العمل لدعم الناس أينما أمكن، من خلال شفط مياه الصرف الصحي والفيضانات، وإزالة النفايات، وتوزيع الأغطية البلاستيكية والملابس الشتوية والبطانيات، وتقديم الرعاية الطبية».

وفي وقت سابق، قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إنه تلقى أكثر من 2500 نداء استغاثة خلال 24 ساعة، جراء المنخفض القطبي الذي يضرب المنطقة.

وأوضح الناطق باسم الجهاز محمود بصل، خلال حديث تابعته وكالة «صفا»، أن ما قدمه الدفاع المدني كمنظومة خدماتية هو أمر لا يمكن أن يلبي احتياجات المواطنين.

وحذر من أن غزة «وفي ذروة المنخفض اليوم ستشهد آثارًا كارثية وسيعيش المواطن بوضع خطير أكثر من الساعات التي مضت».

وأكد أن توفير الخيام للنازحين ليس حلًا لأنها تضر ولا تنفع، مطالبًا العالم بالتحرك لإدخال البيوت المتنقلة لإغاثة المواطنين وتغيير الواقع المرير الذي يواجهونه.

ولفت إلى أن المواطنين وأطفالهم ونسائهم يغرقون الآن وتجرف الأمطار خيامهم رغم المناشدات والنداءات الإنسانية العديدة التي أطلقها الجهاز لإنقاذهم.

وأشار إلى أن طواقمه في محافظات قطاع غزة نفذت منذ 12 ساعة الماضية 32 مهمة مختلفة، تضمنت 17 مهمة تعامل مع غرق خيام، و14 مهمة إجلاء مواطنين، و1 مهمة شفط مياه.