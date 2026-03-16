مباحثات مصرية أردنية في عمّان: رفض الاعتداءات الإيرانية وتحذير من تهميش ملف غزة

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جلسة مباحثات مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، يوم الاثنين بالعاصمة عمّان، في إطار المحطة الرابعة من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة، للتنسيق والتشاور حول سبل التعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء الذي جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مصر والأردن، مشيدين بما تشهده العلاقات من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، وبأهمية البناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين على نحو يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.

وبحث الوزيران تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وسبل خفض التصعيد واستعادة الهدوء، وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع، واللجوء إلى المسارات الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار، فضلًا عن تفعيل آليات التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة.

وجدد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات التي تُعد تصعيدًا غير مبرر وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولسيادة الدول. كما شدد الوزيران على تضامن مصر والأردن الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعم أي خطوات يتخذها الأشقاء لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم.

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر ووقوفها الكامل مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه، فيما ثمن الوزير الصفدي من جانبه وقوف مصر إلى جانب المملكة وتضامنها الكامل معها.

وأكد الوزيران أن التركيز على الحرب في المنطقة وتداعياتها لا يجب أن يؤدي إلى إغفال الكارثة الإنسانية في غزة، مشددين على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكامل بنودها، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل.

وأدان الوزيران استمرار إسرائيل في تقييد حرية العبادة، والاستمرار في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم، وللالتزامات الواقعة عليها كقوة قائمة بالاحتلال، محذرين من خطورة استمرار ذلك.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد الوزيران دعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتمكين مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، وأدانا العدوان الإسرائيلي على لبنان، وشددا على ضرورة وقف هذا العدوان.

واتفق الوزيران على مواصلة العمل والتعاون لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مصر والأردن، والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة.