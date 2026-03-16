وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له في العاصمة طهران، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني.

وذكر عراقجي أن بلاده تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة "العدوان الأمريكي الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة طالبت طهران في بداية الحرب بـ"استسلام غير مشروط"، قبل أن تعود لاحقا وتطلب وقف إطلاق النار.

وأضاف: "لم نرسل أي رسالة ولم نطلب وقف إطلاق النار، لكن هذه الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تجعل الأعداء يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على أي عدوان مرة أخرى."

وتابع :"لقد تلقوا بالفعل درسا مهما وأدركوا أي شعب يقف في مواجهتهم. إيران لن تتردد في الدفاع عن نفسها وستواصل القتال ما دام ذلك ضروريا".

وتطرق عراقجي إلى وضع مضيق هرمز قائلا: "من وجهة نظرنا، المضيق مفتوح، لكنه مغلق فقط أمام الأعداء وحلفائهم. نحن نقاوم بكل فخر وسنواصل ذلك دون تردد".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.