انطلقت أمس أولى حلقات مرحلة المواجهات في برنامج The Voice على قناة MBC مصر، وهي المرحلة الثانية بعد انتهاء مرحلة "الصوت وبس" الأربعاء قبل الماضي.

وشهدت الحلقة منافسات قوية، انتهت بتأهل اثنين من فريق رحمة رياض إلى المرحلة التالية، وتأهل مشترك واحد من فريق ناصيف زيتون ومشترك آخر من فريق أحمد سعد، فيما استخدم كل مدرب حق "الخطف" لضم مشترك خرج من فريق آخر.

- مواجهات فريق رحمة رياض

بدأت رحمة رياض بتقسيم فريقها إلى ثنائيات وثلاثيات للغناء على المسرح، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة "هي الأصعب" لأنها ستضطر للاستغناء عن مواهب اختارتها عن قناعة.

كانت المواجهة الأولى بين: شعلان زين – شربل خولي – محمد خلايلة.

واختارت رحمة انتقال شعلان زين معها، بينما خطف أحمد سعد المتسابق شربل خولي، وخطف ناصيف زيتون محمد خلايلة.

أما المواجهة الثانية فجمعت حنا الحاج حسن ومهند عاشور، واختارت رحمة مهند ليستكمل الرحلة معها، بينما غادرت حنا البرنامج.

- مواجهات فريق أحمد سعد

نظّم أحمد سعد أول مواجهة ثلاثية بين: محمد العمرو – إبراهيم حفيظة – كريس.

ورشح محمد العمرو للمرحلة المقبلة، فيما خطفت رحمة رياض المشترك إبراهيم حفيظة.

المواجهة الثانية لدى أحمد سعد كانت بين أحمد عطية وكريم الحو، واختار أحمد سعد استمرار عطية، ليغادر المشترك كريم الحو البرنامج.

- مواجهات فريق ناصيف زيتون

قدّم ناصيف مواجهة ثنائية بين آية وأزياكو، واختار أزياكو ليستمر، فيما انتهت رحلة آية.

- كريم الحو يغادر بعد جدل نسبه إلى الموسيقار محمد فوزي

وكان المتسابق كريم الحو قد أثار جدلاً خلال مرحلة "الصوت وبس"، بعد أن أعلن أحمد سعد أنه حفيد الفنان الراحل محمد فوزي، وهو ما رفضته عائلة فوزي مؤكدة عدم وجود أي صلة نسب.

وعلّق كريم الحو بأن "محمد فوزي" هو ابن عم جده، وأنه يحمل نفس اسم العائلة في بطاقته الشخصية.

وبخروجه من مرحلة المواجهات تنتهي مشاركته في البرنامج.