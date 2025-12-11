أعلن كل من طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب، وخوسيه لانا، مدرب سوريا، عن تشكيل منتخبيهما لمواجهة اليوم الخميس في ربع نهائي كأس العرب 2025، والتي تنطلق في تمام الرابعة والنصف مساءً.

تشكيلة المغرب:

حارس المرمى: مهدي بنعبيد

خط الدفاع: سفيان بوفتيني – محمد بولكسوت – مروان سعدان – حمزة الموسوي

خط الوسط: محمد حريمات – وليد الكرتي – أسامة التناني

خط الهجوم: أمين زحزوح – كريم البركاوي – طارق تيسودالي

ويتواجد محمود بنتايك، لاعب نادي الزمالك، على مقاعد بدلاء المغرب استعدادًا لأي تغييرات خلال المباراة.

تشكيلة سوريا:

حارس المرمى: إلياس هدايا

خط الدفاع: أحمد فقا – عبد الرازق محمد – خالد كردغلي – زكريا حنان

خط الوسط: إلمار أبراهام – أنطونيو يعقوب – محمود الأسود

خط الهجوم: سيمون أمين – محمود المواس – محمد الصلخدي

ويجلس عمر خربين على مقاعد بدلاء سوريا، بعد تعرضه لإصابة في معصم اليد منعته من المشاركة أساسياً.

ويأتي تأهل كلا المنتخبين إلى ربع النهائي بعد أداء مميز في دور المجموعات، حيث تصدّر المغرب المجموعة الثانية، فيما احتلت سوريا المركز الثاني في المجموعة الأولى، لتلتقي المنتخبان في مواجهة تعد بالمنافسة الشديدة على بطاقة نصف النهائي.