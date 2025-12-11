أمين عام الناتو يعلن من العاصمة الألمانية: نحن الهدف التالي لروسيا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روتّه، بأنه يتوقّع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكتفي بالحرب على أوكرانيا.

وفي خطاب ألقاه في برلين، قال السياسي الهولندي اليوم الخميس:"نحن الهدف التالي لروسيا"، لافتا إلى أن ما يعني الحلف الأطلسي حاليا هو إيقاف حرب قبل أن تبدأ، وأردف:"ولأجل ذلك، يجب أن نكون على وعي كامل بحجم التهديد"، واستطرد أن الحلف يواجه خطرا بالفعل.

وطالب الأمين العام للناتو بشكل صريح مجددًا بمزيد من الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.

وقال روتّه :"يجب أن تحصل قواتنا على ما تحتاجه لحمايتنا. ويجب أن تحصل أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها — الآن".

وأضاف أمين عام الناتو أن الكثير من الحلفاء لا يشعرون بمدى الإلحاح ويعتقدون أن الوقت يعمل لصالحهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس صحيحا.