عضوان في المجلس الرئاسي اليمني يبحثان التنسيق لتحرير شمال البلاد من الحوثيين

بحث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وقائد المقاومة الوطنية طارق صالح، وهما عضوان في مجلس القيادة الرئاسي سبل التنسيق المشترك بين قوات الطرفين لإطلاق معركة لتحرير شمال اليمن من الحوثيين.

وأفاد المجلس الانتقالي الجنوبي ، في بيان ، بأن الزبيدي" تلقى اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الفريق طارق صالح، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي".

وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي" تنسيق الجهود المشتركة ورفع مستوى التعاون بين مختلف القوات في مواجهة الجماعات الإرهابية، وفي طليعتها ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة".

وشدد الجانبان "على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتفعيل مؤسسات الدولة فيها".

واعتبر الطرفان أن" تحقيق الاستقرار في الجنوب يمثل منطلقًا حقيقيًا لتحرير ما تبقى من الشمال وإزالة خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية".

كما شددا على أن " المعركة واحدة، وكذلك المخاطر والتهديدات، وأن التنسيق والتعاون المشترك يشكّلان أساس المرحلة الحالية والمقبلة"، مشيرين إلى أن "الإمكانات العسكرية والسياسية ستكون في مترس واحد مع مختلف القوى الوطنية الصادقة حتى تحقيق الأهداف المنشودة لاستعادة الأرض وتطهيرها من دنس الإمامة وصولًا إلى صنعاء، وكل ما يهدد ديننا وعروبتنا وأمننا القومي".

وحسب البيان ، نبه الجانبان إلى" مكانة ودور الجنوب في المعركة القومية التي يساند فيها التحالف العربي شعبنا لتحرير الشمال واستعادة العاصمة صنعاء المختطفة من الذراع الإيرانية، مؤكدَين حرصهما على تجنّب المعارك الجانبية وتعزيز العمل على الأهداف المشتركة".

ويقود طارق صالح قوات المقاومة الوطنية التي تحوي عشرات آلاف المجندين وتتخذ مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب مقرا لها وترفع علم الوحدة اليمنية.

فيما يقود الزبيدي قوات المجلس الانتقالي التي سيطرت مؤخرا على معظم محافظتي حضرموت والمهرة وباتت مسيطرة على أغلب مناطق جنوب اليمن، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وعودة الواقع إلى ما قبل تحقيق الوحدة عام 1990.