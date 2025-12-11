الدفاع المدني بغزة يحذر النازحين من السكن في المباني المتصدعة بفعل المنخفض الجوي

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، بالنازحين الذين عادوا للسكن في المباني والمنازل التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بالحذر الشديد وإخلائها إذا كانت متصدعة وغير صالحة للسكن.

وقالت المديرية اليوم الخميس، إنه مع استمرار المنخفض الجوي تعاملت طواقم الإنقاذ مع 3 منازل تعرضت لانهيار جزئي في كل من حي النصر وتل الهوا والزيتون، بسبب تأثرها بمياه الأمطار الغزيرة.

وفي وقت سابق، قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إنه تلقى أكثر من 2500 نداء استغاثة خلال 24 ساعة، جراء المنخفض القطبي الذي يضرب المنطقة.

وأوضح الناطق باسم الجهاز محمود بصل، خلال حديث تابعته وكالة «صفا»، أن ما قدمه الدفاع المدني كمنظومة خدماتية هو أمر لا يمكن أن يلبي احتياجات المواطنين.

وحذر من أن غزة «وفي ذروة المنخفض اليوم ستشهد آثارًا كارثية وسيعيش المواطن بوضع خطير أكثر من الساعات التي مضت».

وأكد أن توفير الخيام للنازحين ليس حلًا لأنها تضر ولا تنفع، مطالبًا العالم بالتحرك لإدخال البيوت المتنقلة لإغاثة المواطنين وتغيير الواقع المرير الذي يواجهونه.

ولفت إلى أن المواطنين وأطفالهم ونسائهم يغرقون الآن وتجرف الأمطار خيامهم رغم المناشدات والنداءات الإنسانية العديدة التي أطلقها الجهاز لإنقاذهم.

وأشار إلى أن طواقمه في محافظات قطاع غزة نفذت منذ 12 ساعة الماضية 32 مهمة مختلفة، تضمنت 17 مهمة تعامل مع غرق خيام، و14 مهمة إجلاء مواطنين، و1 مهمة شفط مياه.