حماس تدين قرار بوليفيا استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بشدّة، قرار حكومة بوليفيا استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وتراجعها عن الخطوة المشرّفة التي اتخذتها الحكومة البوليفية السابقة بقطع علاقاتها مع الاحتلال؛ في ظل الإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، الحكومة البوليفية بعدم التورط في تبييض صفحة الاحتلال ومجرم الحرب نتنياهو، والالتزام بمواقفها التاريخية الداعمة لقضية شعب فلسطين العادلة، ونضاله المشروع من أجل التحرر والاستقلال.

وجددت دعوتها لكل الدول والمنظمات، للاستمرار في عزل الكيان الإسرائيلي، ومحاسبته على جرائمه بحق شعب فلسطين، وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقيم الإنسانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل وبوليفيا وقّعتا في واشنطن اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد عامين من قطع الأخيرة علاقاتها مع تل أبيب احتجاجا على حرب غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال حفل التوقيع الذي جرى الثلاثاء، إن الجانبين «ينهيان فصلا طويلا وغير ضروري من القطيعة بين بلدين صديقين».

وجرت المراسم في مقر إقامة السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، حيث وقّع ساعر ونظيره البوليفي فرناندو أرامايو اتفاق استئناف العلاقات.

من جهته، قال أرامايو إن بلاده «تشعر بقرب شديد من الشعب الإسرائيلي»، معللا ذلك بـ«التحديات المشتركة».

وأضاف وزير الخارجية البوليفي أن استعادة العلاقات بين البلدين «تفتح طريقا طويلا يتطلب تعاونا وتجاوزا لصعوبات عديدة».