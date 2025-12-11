الخارجية السورية ترحب بإلغاء مجلس النواب الأمريكي قانون قيصر

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الخميس، بموافقة مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء ما يعرف بـ"قانون قيصر".

وقالت الوزارة في بيان رسمي، نقله موقع تليفزيون سوريا اليوم، إن القرار يشكل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، ويمهد لتعافٍ اقتصادي أوسع يتيح استعادة الفرص التي حُرم منها السوريون بفعل العقوبات.

وأشارت الخارجية السورية، إلى أن التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل قد يؤسس لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وأكدت الخارجية السورية استمرار عملها من أجل رفع ما تبقى من القيود، خدمةً لمصالح الشعب السوري، معربة عن تقديرها لجميع الأطراف التي دعمت هذا المسار، ومبدية أملها في أن يؤدي التصويت المقبل إلى إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة بين دمشق وواشنطن.