بوتين أكد لمادورو دعم موسكو في مواجهة الضغوط الخارجية

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الخميس، وأكد له دعم موسكو لنهج حكومته في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة.

ويتعرض مادورو، لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنحي عن منصبه، في ظل حشد الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في منطقة الكاريبي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح الكرملين، في بيان، أن بوتين ومادورو ناقشا رغبتهما في السعي لإبرام اتفاقية للشراكة الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريع مشتركة متعددة تشمل الطاقة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سيطرت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

وقال ترامب، في تصريحات بالبيت الأبيض: "كما تعلمون على الأرجح، فقد سيطرنا للتو على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ناقلة ضخمة، بل هي الأكبر على الإطلاق التي تم السيطرة عليها"، شبكة سي إن إن الأمريكية.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي، أي تفسير فوري لهذه الخطوة، التي يُرجح أن تزيد من حدة التوتر مع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ونشرت وزيرة العدل بام بوندي، مقطع فيديو يُظهر عملية المصادرة، وقالت عبر منصة "إكس": "اليوم، نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية، وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الحرب، أمر مصادرة لناقلة نفط خام تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران".