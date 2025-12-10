نائبة وزير الاتصالات: نشر الثقافة الرقمية أسهل من محو الأمية الهجائية في القرى

قالت المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي بما يتطلبه من بنية تحتية يلعب دورًا هامًا في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية التي أطلقها وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت عام 2018، والتي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن ومنتج ومستدام.

وأضافت "لبيب" خلال حوار عبر برنامج "اقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن مبادرة “حياة كريمة” ساهمت في تسريع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 60 مليون مواطن كانوا يفتقرون للخدمات الأساسية، لافتة إلى أن القيادة السياسية تدرك أهمية توفير اتصالات وإنترنت سريع للمواطنين، وهو ما ينسجم مع المادة 25 من الدستور المتعلقة بمحو الأمية الرقمية.

وتابعت: "اشتغلنا مع الأهالي في القرى على نشر الثقافة الرقمية، ووجدنا أن محو الأمية الرقمية أسهل من محو الأمية الهجائية، وعرفناهم بمنصة مصر الرقمية التي توفر العديد من الخدمات مجانًا، مثل تسجيل المواليد على بطاقة التموين، دون الحاجة للذهاب لعاصمة المحافظة".

وأكدت أن الإنترنت السريع مرفق هام يُمكّن المواطن اجتماعيًا واقتصاديًا، ذاكرا أن مبادراتهم تشمل جميع الفئات العمرية من 8 سنوات حتى 88 سنة، وليست مقتصرة على الشباب فقط.

وأردفت أن الوزارة توفر تدريبات على مهارات التسويق الرقمي للمستفيدين الباحثين عن العمل أو الراغبين في تسويق منتجاتهم، كما تم إنشاء مراكز مصر الرقمية داخل حرم الجامعة، التي تتيح للطلاب والمتخرجين الاستفادة منها حتى بعد التخرج.